As promised yesterday, Econet has revised its data bundles prices, Here’s what’s on offer now:







Daily

Price Data bundles $ 1.5 40MB $3.75 250MB $7.5 750MB $12 2GB

Weekly

Price Data bundles $ 1.35 25MB $3 60MB $7.5 160MB $15 350MB $30 700MB

Monthly

Price Data bundles $ 1.35 20MB $3 50MB $7.5 130MB $15 270MB $37.5 700MB $60 1.150MB $105 2.100MB $150 3.100MB